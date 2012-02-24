В Петербурге подорожает домашний телефон

В марте могут вырасти цены на обслуживание городских телефонов. Во всяком случае, это следует из приказа Федеральной службы по тарифам, изданному еще в ноябре прошлого года, но опубликованному только 22 февраля.



Приказ касается только абонентов, которых обслуживает «Ростелеком», но в Петербурге таких – большинство. Для них-то и увеличится абонентская плата. Вроде ненамного – процентов на десять. Но все равно неприятно, как и любой рост цен.



За пользование телефонной линией теперь придется платить 185 рублей. Плюс те, у кого безлимитный тариф, доплатят еще 235 целковых. Итого – 420 рублей против нынешних четырехсот. Повременный тариф тоже подрос: минута теперь стоит 44, а не сорок копеек. Тарифный план, рассчитанный на 400 минут, в общей сложности обойдется теперь в 305 рублей, а стоминутный – в 220 целковых. При этом за каждую минуту сверх нормы надо будет доплатить 38 копеек.



Приказ вступит в законную силу 4 марта. Однако когда изменятся тарифы, в «Ростелекоме» пока не сообщили. Но скорее всего, тянуть с этим не станут.