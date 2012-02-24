СКР: Власти Грузии подозреваются в геноциде осетин

Следственный комитет Российской Федерации подозревает высшее политическое и военное руководство Грузии в геноциде осетин. В Следственном комитете России продолжается расследование уголовного дела о событиях в Южной Осетии в августе 2008 года.

В ходе следствия получены неопровержимые доказательства причастности грузинских властей к совершению на территории Южной Осетии особо тяжких преступлений против личности и преступлений против мира и безопасности человечества, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство), ст. 356 УК РФ (применение запрещенных средств и методов ведения войны), ст. 357 УК РФ (геноцид), ст. 359 УК РФ (наемничество) и ст. 360 УК РФ (нападение на лиц или учреждения, которые пользуются международной защитой).

СКР намерен добиваться привлечения руководства Грузии к уголовной ответственности через международные организации. Официальный представитель СК РФ Владимир Маркин пояснил, что привлечение их к уголовной ответственности на территории РФ по российскому уголовному законодательству невозможно в силу действия иммунитета должностных лиц государства от иностранной уголовной юрисдикции, закрепленного нормами международного права. Маркин также заявил, что утверждения грузинской стороны о преступлениях российских военных в августе 2008 года не соответствуют действительности.

Напомним, войска Грузии в ночь на 8 августа 2008 года атаковали Южную Осетию и разрушили часть ее столицы Цхинвали. Россия, защищая осетин, многие из которых приняли гражданство России, ввела войска в республику. Война длилась пять дней.