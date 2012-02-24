Армения призвала бойкотировать «Евровидение-2012» в Баку

Арментия призвала бойкотировать международный песенный конкурс «Евровидение-2012», который пройдет в в Азербайджане в Баку. Конкурс «Евровидение-2012 должен пройти в конце мая 2012 года.

Группа известных армянских исполнителей написала открытое письмо. Это произошло после появления сообщений о том, что в перестрелке на армяно-азербайджанской границе снайперским выстрелом был убит военнослужащий ВС Армении 20-летний Альберт Адибекян.

«Мы отказываемся выступать в стране, известной массовыми погромами армян. Мы отказываемся выступать в стране, где армяноненавистничество доведено до уровня государственной политики. Мы отказываемся выступать в стране, куда запрещен въезд любому человеку армянской национальности, даже если он является гражданином другого государства», - поясняют составители открытого письма. Авторы письма отметили, что готовы участвовать в конкурсе, если оно пройдет в любой другой стране.