Глава Минздравсоцразвития Татьяна Голикова может уйти в отставку

После выборов президента России и назначения нового главы правительства Министерство здравоохранения и социального развития, вероятно, будет разделено, а Татьяна Голикова уйдет в отставку.

В настоящее время регулирование трудовых отношений в заброшенном состоянии и решение назрело. Об этом газете "Ведомости" сообщили три федеральных источника и подтведил источник в Кремле. Из Минздравсоцразвития в новом правительстве намерены сделать два министерства: труда и здравоохранения.

Министр Татьяна Голикова, скорее всего, уйдет в отставку, пишет издание. Министрерство труда будет создано с целью решения вопросов защиты труда, оплаты больничных листов, страхования, минимизируя затраты государства. Пенсионным обеспечением тоже будет заниматься новое ведомство. "Минтруд создавать нужно, чтобы привести трудовое законодательство в соответствие с реальностью", - объяснил источник.

Главу Минздравсоцразвития Татьяну Голикову считают инициатором валоризации пенсионных прав — повышения пенсий людям, имевшим стаж работы до 2002 года, не учтенный проведенной в тот год реформой.Татьяна Голикова возглавляет ведомство с 2007 года.