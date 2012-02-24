Глава ФСБ Бортников приказал подчиненным избавиться от имущества за рубежом

Директор ФСБ России Александр Бортников приказал военному и гражданскому персоналу спецслужбы до 1 декабря 2012 года избавиться от имущества, зарегистрированного за рубежом.

Соответствующий приказ публикует сегодня "Российская газета". Если же сотрудник службы безопасности наследует имущество за рубежом, он должен за 10 дней доложить об этом начальству и в течение года принять меры по его отчуждению.

"Военнослужащим и гражданскому персоналу органов федеральной службы безопасности, имеющим имущество, право собственности на которое зарегистрировано за пределами Российской Федерации, если это не обусловлено решением задач оперативно-служебной деятельности, в письменной форме доложить руководителю, начальнику о наличии у них такого имущества в течение 1 месяца после вступления в силу настоящего приказа", – говорится в документе.

Приказ Бортникова не распространяется на имущество, предназначенное для решения задач оперативно-служебной деятельности.