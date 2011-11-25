Москву благословят Поясом Пресвятой Богородицы с вертолета

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25 ноября 2011, 09:05 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Москву, жителей и гостей столицы, возможно, благословят Поясом Пресвятой Богородицы с неба. В штабе по организации пребывания ковчега с поясом в Москве сообщили, что не исключено, что организаторы примут решение облететь Москву на вертолете со святыней.

Они учитавают огромный ажиотаж, который вызвал пояс Богородицы, и что не все верующие успеют к нему приложиться.

Прохождение очереди к Поясу Богородицы накануне ускорилось в два раза. Это стало возможно благодаря арке, на которую установили ковчег со святыней. Под ней теперь одновременно проходят три человека. Несмотря на нововведения, накануне очередь в Храм Христа Спасителя растянулась до Воробьевых гор. Председатель комиссии при Патриархе Московском и всея Руси по вопросам принесения православных святынь епископ Солнечногорский Сергий уточнил, что необязательно прикасаться к Поясу Богородицы для поклонения. "Не существует специального канона в отношении того, как почитать святыню: можно прикладываться, можно касаться рукой, можно проходить под ней. С древности во время крестных ходов чудотворные иконы и святыни просто проносят над народом. Мы знаем и о чудесном исцелении царицы Зои, когда над ее головой подняли пояс, и она исцелилась", - сказал священослужитель.

ФОТОГАЛЕРЕЯ из храма Христа Спасителя.