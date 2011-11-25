В Хабаровске: конференция «Молодежь Востока России: история и современность»

//Общество

25 ноября 2011, 08:42 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске сегодня состоится V Всероссийская научно-практическая конференция «Молодежь Востока России: история и современность».



Целями конференции, которая пройдет в Дальневосточной академии государственной службы, являются научно-практическое осмысление места и роли молодежи в социальном, экономическом и культурном развитии Дальневосточного региона, места и роли современной государственной молодежной политики в решении проблем молодежи, создании оптимальных условий для формирования, развития и реализации ее социального потенциала, поиска эффективных форм и методов взаимодействия органов государственной власти и молодежи, сообщает РИА «АмурПРЕСС».



В работе конференции примут участие ученые и представители органов власти всех субъектов дальневосточного региона, Новосибирской области, Москвы. Основные доклады будут представлены от Аппарата Полномочного представителя Президента в ДФО, ведущих российских ученых Института социально-политических исследований РАН (г. Москва), Дальневосточной академии государственной службы, Сибирской академии государственной службы (г. Новосибирск), Хабаровской Духовной семинарии, Правительства Еврейской автономной области.

Для участия в конференции приглашены руководители и специалисты органов исполнительной, законодательной (представительной) власти, местного самоуправления, общественно-политических организаций, ученые и преподаватели высших учебных заведений, аспиранты, студенты, представители СМИ.



Конференция будет проходить в форме пленарного заседания и пяти круглых столов.