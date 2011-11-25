Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Великобритания вводит моду на рождественские ёлки из детского конструктора

, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта img.metro.co.uk
Фото с сайта img.metro.co.uk

В  Лондоне на вокзале Сент-Панкрас установлена самая высокая в мире ёлка, собранная из деталей конструктора LEGO. Дерево высотой более 12 м изготовлено из 600 тысяч деталей датского конструктора и 172 пластмассовых веток.

Украшена рожденственская ель 1200 разноцветными шариками, также сделанными из деталей "Лего", передаёт РИА Новости. Собрать детали ёлки и игрушки помогли лондонские школьники и скауты.

Лондонский вокзал Сент-Панкрас, который в числе прочих обслуживает международные экспрессы "Евростар", уже не первый год задаёт рождественскую моду. На прошлое Рождество в здании вокзала была установлена ёлка, собранная из бутылок шампанского. 

ЛБ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик от зачистки после возвращения данных территорий в состав украинского государства.

Политический эксперт Дмитрий Заборин рассказал, как спасти жителей самопровозглашенных Донецкой и Лушганской республик…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Телеведущий Владимир Соловьев назвал экс-президента Франции Жака Ширака "титаном", который действительно понимал интересы своего народа. Французская пресса 26 сентября…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Президент Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия вынуждена искать альтернативные источники поставок нефти в условиях налогового маневра в нефтяной сфере в России.