Великобритания вводит моду на рождественские ёлки из детского конструктора

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25 ноября 2011, 08:17 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта img.metro.co.uk

В Лондоне на вокзале Сент-Панкрас установлена самая высокая в мире ёлка, собранная из деталей конструктора LEGO. Дерево высотой более 12 м изготовлено из 600 тысяч деталей датского конструктора и 172 пластмассовых веток.

Украшена рожденственская ель 1200 разноцветными шариками, также сделанными из деталей "Лего", передаёт РИА Новости. Собрать детали ёлки и игрушки помогли лондонские школьники и скауты.

Лондонский вокзал Сент-Панкрас, который в числе прочих обслуживает международные экспрессы "Евростар", уже не первый год задаёт рождественскую моду. На прошлое Рождество в здании вокзала была установлена ёлка, собранная из бутылок шампанского.