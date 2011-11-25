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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Nissan отзывает десятки тысяч автомобилей из-за возможной утечки топлива

, 07:33 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта nissan.ru
Фото с сайта nissan.ru

Японский автоконцерн Nissan motor объявил об отзыве почти 56 тысяч автомобилей моделей Dualis и X-Trail Sport. Причина - обнаруженная неисправность ламп стоп-сигнала, а также возможность утечки топлива.

Отзыву подлежат машины, выпущенные в период с апреля 2007 года по октябрь 2010 года, сообщило иформагентство  Киодо Цусин со ссылкой на документ, направленный компанией в министерство транспорта страны, передаёт РИА Новости.

Причиной неисправности ламп стоп-сигнала могло стать плохое соединение проводки, а возможной причиной утечек топлива - неправильное соединение топливного шланга с остальной системой.

ЛБ

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