В Москве полиция просит откликнуться очевидцев ДТП на улице 1905 года

//Общество

24 ноября 2011, 22:28 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

В Москве полиция ищет очевидцев ДТП на улице 1905 года которое произошло ночью 18 ноября возле дома номер 5. Водитель неустановленного автомобиля светлого цвета 18 ноября около 00:40 ночи сбил пешехода, который от полученных травм скончался на месте дорожно-транспортного происшествия.

Столичное управление ГИБДД просит очевидцев или тех, кто обладает какой-либо информацией о данном происшествии, позвонить по следующим телефонам: (926) 258-64-84, (905) 780-49-25, (495) 623-15-40, (495) 624-61-57.



Полиция гарантирует сохранение анонимности всех позвонивших.