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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Дети разучили с Дмитрием Медведевым танец "Ладушки" (ВИДЕО)

, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

vesti.ru
vesti.ru

Президент РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Северо-Западный Федеральный округ побывал на занятиях детской танцевальной секции в  Дворце творчества в Петрозаводске.

На занятие в детской танцевальной студии Дмитрий Медведев пообщался с  заслуженным работником культуры Карелии Николаем Вахтеровым и ребятами ансамбля "Созвездие", репетировавшими народные танцы.

Глава государства вошел в студию в разгар занятий. Медведев предупредил, что танцевать не будет. Но юные танцоры окружили главу государства, и ему пришлось вместе с ними повторить несколько самых простейших танцевальных движений танца "Ладушки".

В Петрозаводске Дмитрий Медведев провел встречу  с работниками дошкольного образования, детских учреждений культуры и библиотекарями.


ИЧ

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