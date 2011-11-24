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24 ноября 2011, 22:08 [ «Аргументы Недели» ]

vesti.ru

Президент РФ Дмитрий Медведев в рамках рабочей поездки в Северо-Западный Федеральный округ побывал на занятиях детской танцевальной секции в Дворце творчества в Петрозаводске.



На занятие в детской танцевальной студии Дмитрий Медведев пообщался с заслуженным работником культуры Карелии Николаем Вахтеровым и ребятами ансамбля "Созвездие", репетировавшими народные танцы.



Глава государства вошел в студию в разгар занятий. Медведев предупредил, что танцевать не будет. Но юные танцоры окружили главу государства, и ему пришлось вместе с ними повторить несколько самых простейших танцевальных движений танца "Ладушки".

В Петрозаводске Дмитрий Медведев провел встречу с работниками дошкольного образования, детских учреждений культуры и библиотекарями.



