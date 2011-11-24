Собянин уйдет в отставку при определенных обстоятельствах

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24 ноября 2011, 21:55 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, при каких обстоятельствах он немедленно уйдет в отставку. По словам столичного градоначальника, он не дает пустых обещаний, а будет реализовывать ту политику, о которой говорят власти города.

На вопрос, когда транспортная ситуация в Москве действительно улучшится, Собянин ответил: "Я вообще мог бы не рисковать. Я мог сказать: ребята, эта проблема вообще не решается в Москве", передает "Эхо Москвы". Глава города не обещал, что пробок в Москве не будет вообще. "Но я все-таки беру на себя ответственность говорить о том, что через два-три года ситуация в Москве изменится", - сказал он.



"Если большинство будет мне не доверять, я уйду на следующий же день", - сообщил мэр Москвы Сергей Собянин.