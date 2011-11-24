Собянин: правительство Москвы проверит выданные ранее разрешения на снос зданий

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24 ноября 2011, 21:12 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фото с сайта wikidigger.ru

Московские власти проверят все выданные ранее разрешения на снос зданий в центре столицы, чтобы исключить несправедливое разрушение жилья, сообщил в четверг мэр столицы Сергей Собянин.

При этом он подчеркнул, что снос объектов культурного наследия просто недопустим.

Собянин напомнил, что в целом перед властями стоит задача максимально ограничить застройку в центре Москвы. В частности, расторгнуты уже десятки инвестиционных контрактов. И, по словам мэра, территория Центрального округа должна быть закрыта для нового коммерческого строительства.