Собянин и Онищенко предупредили об опасности паломничества к поясу Богородицы

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24 ноября 2011, 20:37 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин предупредил об опасности длительного стояния в очереди к поясу Пресвятой Богородицы, выставленному для паломников в храме Христа Спасителя.

Накануне «АН» сообщали, что люди стоят в очереди, чтобы приложиться с православной святыни, почти сутки.

Столичный градоначальник отметил, что стоять в холодную погоду десятки часов - это серьезное испытание для организма и здоровья. Собянин предупреждает, что желающие приложиться к святыне должны осознавать «трудность этого пути и те издержки, без которых не обойтись».

По словам мэра Москвы, число желающих посетить святыню в храме Христа Спасителя достигло уже 80 тысяч человек. А за последние дни число паломников только увеличивается.

Главный санитарный врач России Геннадий Онищенко порекомендовав верующим со слабым здоровьем поклониться святыне мысленно, а не мерзнуть в очереди по несколько часов.

По данным «АН», ковчег с Поясом Богородицы установили над аркой, высотой около двух метров, чтобы ускорить процедуру поклонения паломников.