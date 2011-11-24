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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Еврокомиссия: в продуктах из Японии нашли радиацию

, 20:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта rechyca.belarda.org
Фото с сайта rechyca.belarda.org

Руководители Евросоюза решили продлить на три месяца, до 24 марта 2012 года, контроль над продуктами, поставляемыми из префектур близ аварийной АЭС "Фукусима-1", сообщается в четверг в коммюнике еврокомиссии.

Это решение было принято после того, как исследование продуктов из японских префектур показало содержание радиации, превышающее разрешенные нормы, передаёт Радио "Маяк".

"АН" писали, что 20 ноября обнаружено повышение уровня  радиации внутри третьего реактора японской аварийной АЭС "Фукусима-1".

Напомним, что чрезвычайная ситуация на АЭС "Фукусима-1" сложилась после хемлетрясения и цунами, постигших Японию 11 марта.

ЛБ

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