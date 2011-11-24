Суд отказал Виктору Батурину в иске о возмещении зарплаты к «Интеко»

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24 ноября 2011, 19:57 [ «Аргументы Недели» ]

Тверской суд Москвы прекратил производство по иску бизнесмена Виктора Батурина к компании «Интеко», принадлежавшей его сестре и супруге экс-мэра Москвы Юрия Лужкова Елене Батуриной.

Суд удовлетворил данное ходатайство в связи с тем, что Виктор Батурин в 2007 году уже обращался в суд с подобным иском о возмещении заработной платы, сообщила пресс-секретарь Тверского суда Екатерина Ильина. По ее словам, тогда суд отказал в удовлетворении его исковых требований в связи с установлением факта окончательного расчета с истцом при его увольнении, передает ИТАР-ТАСС.



В своем иске предприниматель Виктор Батурин просил взыскать с компании «Интеко» в его пользу заработную плату за период с 1 января по 26 декабря 2005 года в размере 337 млн. 493 тыс. 478 рублей. В указанный период Батурин работал в компании родной сестры на должности первого вице-президента.