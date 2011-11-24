Ковчег с Поясом Богородицы в храме Христа Спасителя водрузили на арку (ВИДЕО)

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24 ноября 2011, 20:09 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Кадр Вести24.

В Москве в храме Христа Спасителя Ковчег с Поясом Богородицы установили над аркой, высотой около двух метров, чтобы ускорить процедуру поклонения паломников.

Теперь посетители храма проходят под аркой, касаясь ковчега и произнося молитвы, детей поднимают на руки, чтобы они также могли приложиться к святыне. При этом организаторы обратились к пришедшим с просьбой читать молитву заранее, чтобы не задерживать очередь.

Нововведение позволило заметно ускорить движение людей в очереди, которая теперь уже начинается со станции "Воробьевы горы", сообщает RBC. Так, за один подход поклониться и прикоснуться к ковчегу могут 2-3 человека.

Между тем во вход в храм действуют уже две очереди: основная и для инвалидов и женщин с малолетними детьми, а также беременных. В основной очереди время ожидания уже достигает почти двое суток.

В связи с большим наплывом народа у храма и на прилегающей к нему территории движение транспорта в этом районе (улица Волхонка, ЦАО) ограничено. Скопление паломников сказалось и на работе метро: так, через один из выходов станции "Кропоткинская" можно только спуститься в подземку, но выйти можно, только показав охраняющим его полицейским паспорт с пропиской в этом районе.

По последним данным, в очереди к Храму Христа Спасителя длиной 8,5 километров стоит более 80 тысяч человек.

Напомним, "АН"писали, что уже 19 ноября, в день прибытия православной святыни в Москву, очередь к Поясу Богородицы многократно обвила храм Христа Спасителя.

В Россию пояс Богородицы был доставлен 20 октября. В аэропорту Петербурга святыню встретил премьер-министр РФ Владимир Путин. В Нижнем Новгороде к святыне приложился президент России Дмитрий Медведев



Российская столица стала последним из 15 городов российского маршрута афонских монахов, сопровождающих Пояс, которому смогли поклониться уже около 2 млн верующих. Доступ к Поясу открыт круглосуточно вплоть до 21:00 мск 27 ноября 2011г.

Святыня, хранящаяся в Ватопедском монастыре на Афоне, была доставлена из Греции в Россию Фондом Андрея Первозванного с благословения Патриарха Московского и всея Руси Кирилла. Считается, что Пояс помогает в исцелении бесплодия у женщин и способствуют здоровому вынашиванию и рождению ребенка.