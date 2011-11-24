Российский пилот Садовничий прилетел из Таджикистана в Москву (ВИДЕО)

//Общество

24 ноября 2011, 19:27 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Фрагмент кадра Вести 24.

В московский аэропорт "Домодедово" прибыл авиарейс из Душанбе, на борту которого в качестве пассажира находился пилот авиакомпании Rolkan Investmens Ltd Владимир Садовничий.

В аэропорт, помимо представителей СМИ, прибыл адвокат Анатолий Кучерена, который вошел в сформированную ранее Общественной палатой комиссию по защите пилота.

Второй пилот Алексей Руденко минувшей ночью прибыл в аэропорту Ригу, откуда добирается на автомашине до родного Таллина, сообщает Интерфакс.

"АН" писали, что накануне на пресс-конференции в российском посольстве, Владимир Садовничий рассказал подробности своего пребывания в СИЗО города Курган-Тюбе после ареста.

Напомним, пилоты авиакомпании "Ролкан" Владимир Садовничий и эстонский гражданин Алексей Руденко были задержаны 12 марта в таджикском аэропорту города Курган-Тюбе, а через два месяца арестованные таджикскими спецслужбами по обвинению в нарушении правил международных полетов, незаконном перелете и контрабанде. 8 ноября, спустя более полугода, суд города Курган- Тюбе приговорил их к 10 с половиной годам заключения в колонии строгого режима, с учетом президентской амнистии, сократив тюремные сроки до 8,5 лет.

Оба авиалайнера Ан-72 были конфискованы в пользу государства.Такой суровый приговор буквально, "взорвал" российское общество. На защиту пилотов встало руководство РФ и лично Дмитрий Медведев, сделав ряд серьезных заявлений. В результате их дело было приостановлено 22 ноября, и они были освобождены в зале суда.

Как заявил накануне российский посол в Таджикистане Юрий Попов, Россия "будет добиваться оправдательного приговора в отношении своего гражданина всеми законными средствами". По его словам, адвокат летчиков Гулям Бобоев готов составить аппелляцию на постановление таджикского суда с требованием о снятии всех обвинений с пилотов.