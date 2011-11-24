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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Телеканал наказал Татьяну Лиманову за неприличный жест в эфире

, 18:38 [ «Аргументы Недели» ]

РЕН ТВ наказал телеведущую Татьяну Лиманову за неприличный жест в эфире. Руководство телеканала сняло с эфира ведущую программы "Новости 24". В пресс-службе РЕН ТВ  объяснили, что жест Татьяны Лимановой был адресован членам выпускающей бригады и не был связан с информацией, которую в тот момент сообщала телеведущая.

Но руководство телеканала решило не оставлять данный инцидент без внимания, лишив Лиманову дальнейшей возможности работать на телеканале в качестве ведущей, передает РБК.

"АН" сообщали, что американцы были шокированы жестом ведущей российского канала  Татьяны Лимановой в прямом эфире, который можно истолковать как неприличный, в адрес президента США Барака Обамы.

Рассказывая о саммите АТЭС, о том, что Дмитрий Медведев стал председателем организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сменив  Барака Обаму, ведущая программы Татьяна Лиманова подняла правую руку и показала средний палец.

ИЧ

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