Телеканал наказал Татьяну Лиманову за неприличный жест в эфире

РЕН ТВ наказал телеведущую Татьяну Лиманову за неприличный жест в эфире. Руководство телеканала сняло с эфира ведущую программы "Новости 24". В пресс-службе РЕН ТВ объяснили, что жест Татьяны Лимановой был адресован членам выпускающей бригады и не был связан с информацией, которую в тот момент сообщала телеведущая.
Но руководство телеканала решило не оставлять данный инцидент без внимания, лишив Лиманову дальнейшей возможности работать на телеканале в качестве ведущей, передает РБК.
"АН" сообщали, что американцы были шокированы жестом ведущей российского канала Татьяны Лимановой в прямом эфире, который можно истолковать как неприличный, в адрес президента США Барака Обамы.
Рассказывая о саммите АТЭС, о том, что Дмитрий Медведев стал председателем организации Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества, сменив Барака Обаму, ведущая программы Татьяна Лиманова подняла правую руку и показала средний палец.