Медведев не намерен увеличивать ни пенсионный возраст, ни трудовую неделю

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24 ноября 2011, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что пенсионный возраст остается прежним и никто не собирается увеличивать трудовую неделю. На встрече со СМИ Северо-Западного федерального округа в четверг глава государства сказал, что вопрос о повышении пенсионного возраста можно обсуждать только после детального социально-экономического анализа.

По его словам, никаких решений по этому вопросу властями РФ не принималось, равно как и об увеличении трудовой недели, передает Интерфакс.

"Никто не собирается увеличивать трудовую неделю, даже если это хочется отдельным предпринимателям", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, осенью 2010 года стал известен текст поправок к Трудовому кодексу: они, в частности, увеличивали продолжительность рабочей недели до 60 часов.

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин не раз заявляли, что они против таких предложений олигархов.