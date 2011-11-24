Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Медведев не намерен увеличивать ни пенсионный возраст, ни трудовую неделю

, 17:02 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев заявил, что пенсионный возраст остается прежним и никто не собирается увеличивать трудовую неделю.  На встрече со СМИ Северо-Западного федерального округа в четверг глава государства сказал, что вопрос о повышении пенсионного возраста можно обсуждать только после детального социально-экономического анализа.

По его словам, никаких решений по этому вопросу властями РФ не принималось, равно как и об увеличении трудовой недели, передает Интерфакс.

"Никто не собирается увеличивать трудовую неделю, даже если это хочется отдельным предпринимателям", - подчеркнул Дмитрий Медведев.

Напомним, осенью 2010 года стал известен текст поправок к Трудовому кодексу: они, в частности, увеличивали продолжительность рабочей недели до 60 часов.

Президент России Дмитрий Медведев и премьер-министр Владимир Путин не раз заявляли, что они против таких предложений олигархов.

ИЧ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

Кристина Асмус рассказала поклонникам о семейной жизни с Гариком Харламовым. Причиной для сплетен послужил выход актрисы на кинофестивале в Ялте, когда Асмус предстала…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…