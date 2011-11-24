Дмитрий Медведев позаботится о детях

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24 ноября 2011, 17:19 [ «Аргументы Недели» ]

Президент РФ Дмитрий Медведев считает, что у наших детей должно быть все самое лучшее. В Петрозаводске в четверг на встрече с работниками дошкольного образования, детских учреждений культуры и библиотекарями глава государства сказал, что в проекте новых детских садов в России нужно предусмотреть бассейны и спортзалы.

"В новые стандарты детских садов должно быть все включено - бассейны, спортзалы, их стараются фаршировать максимальным количеством спортивных сооружений", - отметил Дмитрий Медведев.

Воспитатели детских садов российского севера рассказали президенту о своеобразных "ноу-хау" по закаливанию детей: некоторых угощают замороженной клюквой для повышения иммунитета. Медведев вспомнил, как сам будучи ребенком в 29-ти градусный мороз ел мороженое прямо на улице. "Интересный способ", - отметил работу педагогов он, поддержав и стандартные методы закаливания детей в садиках.

Дмитрий Медведев пообещал повысить заработные платы медицинским сотрудникам домов ребенка. К главе государства обратилась главный врач калининградского дома ребенка Лолита Отинова, которая рассказала, что ее и ее коллег не коснулось повышение зарплат медицинским сотрудникам, хотя учреждение относится к ведению Минздравсоцразвития, передает РИА Новости. Медведев подчеркнул, что сотрудникам домов ребенка обязательно нужно повысить зарплаты: "Вы занимаетесь очень благородной и важной задачей для государства".



Дмитрий Медведев пообещал родителям. что для ликвидации очередей в детские сады в России потребуется чуть больше трех лет. Российский президент также заверил, что государство продолжит поддержку многодетных семей, семей с детьми-инвалидами, детей-сирот.