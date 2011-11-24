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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Женщина выставила на интернет-аукцион собственного мужа

, 15:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта drunov.ru
Фото с сайта drunov.ru

Американка выставила на продажу в интернете собственного мужа. По её словам, разместить объявление она решила из-за того, что супруг совсем не уделяет ей внимания. "Продавщица" готова рассмотреть варианты "обмена".

В своём объявлении она написала: "На аукцион выставляется 22-летний Кайл Брэдли. Прост в эксплуатации: достаточно кормить и поить через каждые 3-5 часов", передаёт радио "Маяк".

В объявлении также сообщается, что у потенциальных покупателей обязательно должен быть дома подключенный к Интернету компьютер, иначе Кайл не сможет продолжать заниматься своим любимым "делом". 

По словам девушки, она была очень удивлена, получив сразу множество откликов на объявление. 

ЛБ

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