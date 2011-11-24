Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Мотоциклиста, ударившего на АЗС Юрия Антонова, пока не нашли

, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция, несмотря на записи камер наружного наблюдения, до сих пор не нашла байкера, подозреваемого в избиении на автозаправке певца Юрия Антонова. По данным оперативников, поиски затрудняет отсутствие номеров на мотоцикле мужчины, ударившего известного артиста.

Напомним, конфликт на АЗС начался с перепалки, но вскоре перерос в драку. Ссора произошла якобы из-за того, что мотоцикл загораживал проезд машине Антонова.

Певец и композитор Юрий Антонов подтвердил факт драки с его участием на АЗС в районе 17-го км МКАД в подмосковном Видном. 

ИЧ

//картина дня

Интервью

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

Депутат Николай Панков о проблемах российской глубинки и зажравшейся элите

В ходе беседы политик рассказал «АН», зачем ему нужен Telegram-канал, о конкретных проектах, реализующихся в Саратовской области, и есть ли светлое будущее у опустевших и пьющих российских сел.

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что по итогам года стоимость перелётов в целом вырастет примерно на 9-10%. Почему цена авиаперевозок России продолжает расти…

Аналитики известного туристического поисковика Aviasales заявили о подорожании авиабилетов. Эксперты обещают, что…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров отреагировал на отказ Минска разместить у себя российскую военную базу. По его словам, в Белоруссии заявляют о союзническом…

//новости ан

На минувших выходных в Керчи проходил отборочный тур конкурса «Талантливая Керчь». Наибольшее внимание публики привлек переодетый в женщину актер Владимир ТОВКАЧ, который…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан