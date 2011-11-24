Мотоциклиста, ударившего на АЗС Юрия Антонова, пока не нашли

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24 ноября 2011, 15:44 [ «Аргументы Недели» ]

Полиция, несмотря на записи камер наружного наблюдения, до сих пор не нашла байкера, подозреваемого в избиении на автозаправке певца Юрия Антонова. По данным оперативников, поиски затрудняет отсутствие номеров на мотоцикле мужчины, ударившего известного артиста.



Напомним, конфликт на АЗС начался с перепалки, но вскоре перерос в драку. Ссора произошла якобы из-за того, что мотоцикл загораживал проезд машине Антонова.

Певец и композитор Юрий Антонов подтвердил факт драки с его участием на АЗС в районе 17-го км МКАД в подмосковном Видном.