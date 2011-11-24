Учёные: лёд Арктики минувшим летом таял быстрее всего за последние 1,5 тыс. лет

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24 ноября 2011, 15:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта saytanet.ru

Учёные из Университета Квебека пришли к выводу, что на процесс таяния льдов Арктики основное влияние оказывает потепление атмосферы. Минувшим летом сокращение площади льдов было самым значительным за последние 1450 лет.

Геологи и гляциологи постарались заглянуть в прошлое Арктики с помощью анализа 60 источников информации, в том числе геологических проб, старых судовых журналов и данных многолетних метеонаблюдений, передаёт ИТРА-ТАСС. Они исследовали состав образцов осадочных пород, взятых на арктическом побережье.

Ученые смогли реконструировать палеоклиматические условия в Арктике. Около 600 года нашей эры, по их оценкам, льды занимали в Арктике площадь около 8,5 млн квадратных километров.

Сейчас занятая льдами площадь значительно меньше, отметил руководитель исследовательской группы Кристоф Киннард.

В нынешнем году площадь льдов в Арктике сократилась до рекордно низкого уровня - 4,24 млн квадратных километров.

"Сокращение площади льдов беспрецедентно по своим масштабам", - отметил в интервью телекомпании CBC гляциолог министерства природных ресурсов Канады Кристиан Жданович.