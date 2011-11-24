Вопросы российско-аргентинского инвестиционного сотрудничества обсудили в ТПП РФ

//Общество

24 ноября 2011, 16:10 [ «Аргументы Недели» ]

Многочисленную делегацию аргентинских деловых кругов приняла Торгово-промышленная палата РФ в рамках встречи, посвящённой вопросам двустороннего инвестиционного сотрудничества.

В мероприятии приняли участие представители аргентинского и российского бизнеса, заинтересованные в расширении и углублении взаимных связей двух стран.

Заседание открыл вице-президент ТПП РФ Георгий Петров. В приветственном слове он подчеркнул интерес российского бизнеса к развитию сотрудничества с Аргентиной, традиционный характер исторических и деловых связей, подчеркнув, что Аргентина является одним из крупнейших партнёров России на латиноамериканском континенте.

Объём российско-аргентинского товарооборота ещё не достиг докризисного уровня в 2 млрд долларов, однако динамика его роста обнадёживает. Опыт сотрудничества в области строительства объектов энергетической инфраструктуры, добычи полезных ископаемых, сельского хозяйства убеждает в большом потенциале отношений, подчеркнул Георгий Петров. Российская сторона, по его словам, заинтересована в привлечении аргентинских инвестиций. Что касается российских инвестиций, их объем в аргентинскую экономику пока не слишком высок и составляет всего 15 млн. долларов.

Нашим странам нужны крупные совместные проекты, на формирование которых направлена деятельность Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству и двусторонних деловых советов, заключил Георгий Петров.

Как заметил посол Аргентины в России Хуан Карлос Креклер, новые контуры стратегического союза России и Аргентины начали складываться в 2008 году, когда Россию посетила с официальным визитом Президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер. В 2010 году с ответным визитом Аргентину посетил Президент РФ Дмитрий Медведев. Совместные усилия дипломатов, последовавшие за этими встречами, привели к подписанию плана взаимодействия министрами иностранных дел России и Аргентины. Согласно плану, доля продукции с высокой добавленной стоимостью во взаимном товарообороте будет существенно увеличена. Также планом определяются перспективные отрасли для взаимных инвестиций, подчеркнул Хуан Карлос Креклер.

Заместитель директора латиноамериканского Департамента МИД России Александр Щетинин подчеркнул значение двух важных документов, подписанных в последнее время, – совместного заявления о стратегическом партнёрстве для социального развития и актуализированного плана действий – своеобразной «дорожной карты» будущего сотрудничества. По его мнению, высокая степень взаимопонимания России и Аргентины послужила основой отмены визового режима, признания Аргентиной России страной с рыночной экономикой, подготовки соглашения об избежании двойного налогообложения. Значимыми совместными проектами России и Аргентины могут стать проекты в таких стратегических сферах, как ядерная энергетика, космос и транспорт, убеждён Александр Щетинин.

Первый заместитель министра иностранных дел, международной торговли и культов Аргентины Луис Мария Креклер сообщил, что Аргентина поддерживает вступление России в ВТО и надеется на конструктивное взаимодействие в рамках этой организации.

Директор Департамента стран Америки Минэкономразвития России Вероника Никишина напомнила о состоявшемся в текущем году девятом заседании Межправительственной комиссии по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству, Российско-аргентинском деловом форуме и двусторонней встрече министра экономического развития РФ Эльвиры Набиуллиной и министра иностранных дел, международной торговли и культов Аргентины Эктора Тимермана.

Результатом этих встреч явилось подписание обновлённого стратегического плана действий. Торговый оборот за 9 месяцев текущего года вырос на 76 процентов, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. На продовольственном рынке России присутствуют аргентинские товары. Отечественный сельскохозяйственный бизнес заинтересован в аргентинских технологиях «прямого посева» и переоборудовании под них российских роторных комбайнов, отметила Вероника Никишина.

По ее мнению, задача довести в ближайшее время взаимный товарооборот до 5 млрд долларов вполне достижима – главное, чтобы совместные проекты реализовывались в приоритетных для российской экономики областях. При этом Россия намерена привлекать не только иностранные инвестиции и иностранные высокие технологии, но и иностранных специалистов самого широкого профиля. Выводу российского инновационного бизнеса на внешние рынки способствуют, в том числе, и российские деловые миссии в зарубежные страны. В конце ноября 2011 года состоится деловая миссия в Аргентину. Вероника Никишина пригласила российских участников встречи принять участие в этой миссии.

Директор Института Латинской Америки Владимир Давыдов заявил, что настало время для прорыва в российско-аргентинских отношениях: предпосылки для этого созданы, наиболее существенные препятствия устранены. Взаимодействие двух экономик, выходящих из кризиса, конкретизировал он, возможно на самых различных направлениях, включая ядерную энергетику, железнодорожный и морской транспорт, освоение Южной Атлантики и Антарктиды, производство и разработку сельскохозяйственной техники, минеральных ресурсов, поставку на аргентинский рынок российских вертолётов гражданского назначения и автомобилей КАМАЗ.

Вице-секретарь Департамента по развитию инвестиций Министерства иностранных дел, международной торговли и культов Аргентины Сесилия Наон обратила внимание на перспективность инвестирования в аргентинскую экономику, отметив, что за 8 последних лет Аргентина, как и Россия, демонстрирует устойчивый экономический рост. 40 млн человек населения страны сегодня производят продовольствия для 400 млн человек, а потенциально способны производить продукты для 1 млрд человек.

Иностранные инвестиции в Аргентину растут год от года, однако Россия пока занимает среди иностранных инвесторов незначительное место (0,02 процента от общей суммы инвестиций), занимая 13 место среди мировых инвесторов. Аргентина беспошлинно торгует в странах экономического блока MERCOSUR, общее население которого составляет 240 млн человек, и предлагает зарубежным инвесторам вкладывать в девять основных своих отраслей – сельское хозяйство и производство агротехники, автомобилей и запчастей, компьютерное обеспечение и информационные технологии, лесную промышленность, биотехнологии, возобновляемые источники энергии, промышленный дизайн и туристическую сферу. Инвестор может рассчитывать на адекватные регулирующие механизмы и мощные инструменты государственного стимулирования, осуществляемые, в том числе, Управлением по развитию инвестирования при Министерстве иностранных дел, торговли и культов Аргентины (SUINN).

О предстоящем в первом квартале 2012 года российско-аргентинском банковском форуме напомнил председатель Совета предпринимателей Россия-Аргентина Дмитрий Титов. По его словам, гарантом инвестиций в Аргентину готов выступить новый российский институт развития – Агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций.

Председатель Совета предпринимателей Аргентина-Россия Антонио Эстрани-и-Хендре в своём выступлении указал на определяющую роль деловых советов в привлечении к взаимному сотрудничеству малых и средних предприятий двух стран, ресурсов которых часто не хватает для самостоятельного выхода на международный рынок.

Дальнейшие выступления представителей аргентинской делегации были посвящены аргентинскому интернет-банку инвестиционных проектов BaPiP, потенциальному сотрудничеству в области производства сельскохозяйственной продукции, программе обслуживания сельскохозяйственного производства PROSAP и инвестициям в производство биотоплива.

После завершения заседания состоялись двусторонние встречи российских и аргентинских предпринимателей по интересам.