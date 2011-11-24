Губернатор Полтавченко считает хамским поведение фанатов «Зенита»

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24 ноября 2011, 15:34 [ «Аргументы Недели. Санкт-Петербург» ]

Губернатор Петербурга Георгий Полтавченко считает хамским поведение фанатов ФК «Зенит». Он намерен обсудить с руководством петербургского ГУВД поведение зенитовских болельщиков на стадионе «Петровский» во время матча с кипрским клубом АПОЭЛ.



Об этом губернатор сообщил в своём микроблоге Twitter, отвечая на вопросы одного из блогеров.



Накануне в Петербурге на матче Лиги чемпионов «Зенит» - АПОЭЛ несколько десятков фанатов неоднократно зажигали на трибунах стадиона файеры, дым от которых заволакивал игровое поле. Судье пришлось прервать игру на 8 минут. Матч закончился ничьей. «Зениту» грозит крупный штраф за поведение болельщиков команды. Полузащитник Роман Широков назвал дебилами тех зенитовских фанатов, которые жгли файеры в игре Лиги чемпионов.

Сегодня фанаты, чуть не сорвавшие хулиганскими выходками матч «Зенита» с АПОЭЛом извинились перед игроками и тренером Спалетти, заявив, что все их действия направлены только на победу любимой команды.