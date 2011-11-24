Хабаровчане обсудили план Стратегического развития города до 2020 года

//Общество

24 ноября 2011, 15:14 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В Хабаровске продолжают обсуждать план Стратегического развития города до 2020 года. Первая стратегия была принята в 2006 году. Но любой долгосрочный документ нуждается в корректировке, и эта миссия досталась тюменской компании «Развитие и осторожность», которая выиграла конкурс на разработку нового плана.



Проект уже несколько раз был представлен в мэрии Хабаровска, где его обсудили тематические комиссии. 23 ноября в администрации столицы края состоялось расширенное заседание Совета по модернизации Стратегического плана. Документ содержит 20 основных положений с несколькими подпрограммами, передает РИА «АмурПРЕСС»



Авторы проекта считают, для того чтобы сделать Хабаровск комфортным для проживания и привлекательным для инвесторов, необходимо использовать его конкурентные преимущества, такие как статус административно-политического центра, выгодное географическое положение, наличие крупных предприятий и вузов. При этом нужно искоренять то, что негативно влияет на имидж города и тормозит его развитие, например, перегруженность дорог и недостаток автопарковок. Приоритетными отраслями будущего разработчики назвали медицину, фармацевтическую промышленность, пищевое производство, компьютерные технологии. Большую выгоду Хабаровск может получить при развитии приграничной территории на Большом Уссурийском острове, создав там развлекательные и этнографические парки.



Несмотря на множество привлекательных предложений, среди которых и создание пешеходных улиц, и оборудование велосипедных дорожек с велопарковками, новый вариант стратегического плана вновь был подвергнут конструктивной критике. Слабо проработана его экологическая часть: не сказано ничего о борьбе с подтоплениями в Юном округе и оползнями в Северном, а также о новых экологических угрозах с китайской стороны Большого Уссурийского. Очень мало в документе уделено внимания сфере ЖКХ.

Авторам было предложено убрать пункты, которые нереально выполнить даже к 2020 году, среди них – вынос железной дороги за пределы города. По словам мэра Хабаровска Александра Соколова, тюменцы, взглянув на столицу Дальнего Востока «свежим взглядом», внесли в план много интересных предложений. И с учетом замечаний и предложений городского сообщества документ будет доработан, примерно к окончанию января будущего года. После чего его проект вынесут на публичные слушания. Окончательный вариант Стратегического плана предполагается утвердить в мае 2012 года.