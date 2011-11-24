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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Краевое родительское собрание прошло в Хабаровске

, 15:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Автор: Маша Кап
Автор: Маша Кап

В Хабаровске в четверг прошло краевое родительское собрание по теме  «Детство без жестокости и насилия».

В собрании участвовали педагоги, представители родительских советов школ муниципальных образований края, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, руководители общественных организаций, специалисты министерств образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения края, представители структурных подразделений УМВД по Хабаровскому краю.

Они обсудили вопросы ненасильственной педагогики, ответственного родительства, законодательства по защите прав ребенка, познакомились со сложившейся системой защиты детства в Хабаровском крае, сообщает РИА «АмурПРЕСС».  Участники обменивались опытом работы по профилактике и пресечению насилия в отношении детей в семье и школе, оказанию помощи жертвам жестокого обращения.

ИЧ