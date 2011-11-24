Краевое родительское собрание прошло в Хабаровске

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24 ноября 2011, 15:06 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Автор: Маша Кап

В Хабаровске в четверг прошло краевое родительское собрание по теме «Детство без жестокости и насилия».

В собрании участвовали педагоги, представители родительских советов школ муниципальных образований края, уполномоченный по правам ребенка в Хабаровском крае, руководители общественных организаций, специалисты министерств образования и науки, здравоохранения, социальной защиты населения края, представители структурных подразделений УМВД по Хабаровскому краю.



Они обсудили вопросы ненасильственной педагогики, ответственного родительства, законодательства по защите прав ребенка, познакомились со сложившейся системой защиты детства в Хабаровском крае, сообщает РИА «АмурПРЕСС». Участники обменивались опытом работы по профилактике и пресечению насилия в отношении детей в семье и школе, оказанию помощи жертвам жестокого обращения.