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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Госдеп США призвал встать на защиту прав сексменьшинств

, 14:20 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта donbass.ua
Фото с сайта donbass.ua

США возмущены российским законом о запрете пропаганды гомосексуализма. Заявление Госдепартамента Штатов об осуждении дискриминации сексменьшинств в РФ опубликовано на его официальном сайте.

"Права геев - это права человека, а права человека - права геев", - приводятся в документе слова госсекретаря Хиллари Клинтон. Госдеп США призвал российских чиновников встать на защиту прав сексуальных меньшинств.

Накануне стало известно, что парламент Санкт-Петербурга отложил второе чтение законопроекта, который вводит штраф за пропаганду гомосексуализма и педофилии среди несовершеннолетних.

Согласно закону, за пропаганду гомосексуализма предусмотрены штрафы в размере от одной до трёх тысяч рублей для физических лиц, от трёх до пяти тысяч для должностных и от 10 до 50 тысяч для юридических.

Напомним, 16 ноября документ был одобрен депутатами в первом чтении. "Аргументы.ру" писали, что, по заявлению спикера Совета Федерации РФ,  законопроект о запрете пропаганды гомосексуализма может быть принят в масштабах страны.

ЛБ

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