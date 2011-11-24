У жителя деревни Высоково Рузского района обнаружен целый арсенал оружия

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24 ноября 2011, 13:20 [ «Аргументы Недели» ]

У жителя деревни Высоково Рузского района сотрудники уголовного розыска Отдела МВД по Рузскому району обнаружили целый арсенал оружия, запрещенного в обороте.



При проведении оперативно-разыскных мероприятий полицейские установили, что у одного из жителей Высоково - 55-летнего мужчины хранится оружие. На вопрос оперативников, которые приехали по назначенному адресу, имеется ли в пользовании и хранении оружие, запрещенное в обороте, хозяин дома ответил отрицательно. Но в ходе проверки помещений сотрудники полиции обнаружили на крыше в сарае арсенал, который состоял из: пистолета ПМ калибра 9 мм без номера; револьвера сигнального 1939 года ввыпуска, переделанный под стрельбу патронами калибра 5,6 мм; малокалиберной винтовки "ТОЗ-78" калибра 5,6 мм с оптическим прицелом; охотничьего ружья "ТОЗ-16" калибра 16 мм; охотничьего ружья "TOLEDO" калибра 16 мм; охотничьего ружья "ИЖ-58" калибра 12 мм; 233 патронов различного калибра; 1 патрона калибра 7,62 времен Великой Отечественной войны.



Найденное оружие и боеприпасы оперативники изъяли и направили на баллистическое исследование. Сейчас устанавливается кому принадлежит данное оружие, кто его переделывал и для каких целей, а также возможные каналы его сбыта и причастность к совершению преступлений.



В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Московской области.