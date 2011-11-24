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24 ноября 2011, 12:46 [ «Аргументы Недели» ]

В дни новогодних праздников компания "Российские железные дороги" (РЖД) назначает дополнительные рейсы высокоскоростных поездов "Сапсан" между Москвой и Санкт-Петербургом.



Поезда будут отправляться из обеих столиц около полудня 29, 30 декабря и 9 января. При этом, РЖД частично изменят график движения "Сапсанов" 31 декабря, 1, 8 и 9 января. Изменения будут введены как на маршруте Москва - Санкт-Петербург так и в сообщении Москва - Нижний Новгород. Также будут назначены вечерние поезда из северной столицы 24, 25, 26, 27, 28, 29 и 30 декабря и 9 января, в обратном направлении - в утреннее время 25, 26, 27, 28, 29, 30 и 31 декабря и 10 января.



