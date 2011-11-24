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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Украина предлагает России и Казахстану создать зерновой пул

, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр Украины Николай Азаров предложил создать трехсторонний зерновой пул в формате Украина – Казахстан – Россия, рассчитывая совместно обеспечивать 20% мирового экспорта.

В четверг в Астане Николай Азаров в ходе украино-казахских переговоров сказал: "Мы даем вместе – три страны – 20% мирового экспорта, и с нами бы считались".

По словам украинского премьер-министра, после создания зернового пула ценовую политику "будут диктовать не зернотрейдеры, а наши страны", - цитирует его РИА Новости.

Напомним, создать Причерноморский зерновой пул впервые предложил Минсельхоз РФ еще в 2009 году, но тогда это предложение не получило дальнейшего развития. Летом 2011 года первый вице-премьер России Виктор Зубков упоминал о том, что Украина и Казахстан предложили России вернуться к этой идее.

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