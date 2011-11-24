Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

ФСО увеличивает список дорог, находящихся под ее особым контролем

, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральная служба охраны (ФСО) увеличивает число московских улиц, которые находятся под ее особым контролем. В новом проекте "Перечня" упоминается 291 улица, тогда как в старом говорится о 224.

Если новая редакция "Перечня трасс (маршрутов) проезда, мест постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны в городе Москве" будет утвержден, то в зону особого контроля ФСО попадут такие улицы и трассы как Олимпийский проспект, Малая Грузинская улица, улица 1905 года, Пресненский вал, улица Центральная в подмосковном Красногорске, Боровское шоссе, Староможайское шоссе, а также участки Киевского шоссе от МКАД до Внуково-1 и Внуково-2 и участки улиц, примыкающих к Ленинскому проспекту.

В настоящее время новый "Перечень" проходит согласование в правительстве Москвы, пишет газета "Московские новости".

Согласно постановлению № 866 правительства Москвы, данный список московских улиц является приложением к этому постановлению, которое регламентирует взаимодействие с ФСО городских ведомств и служб, отвечающих за перечисленные территории. Ремонт объектов городской инфраструктуры в указанных местах необходимо проводить в первую очередь, а все земляные работы, стройки, массовые мероприятия, мелкорозничная торговля и открытие предприятий общепита должны проходить предварительное согласование с ФСО.

Геннадий Гудков, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, комментируя расширение полномочий ФСО, отметил, что "страшны не сами полномочия, а их трактовка". По мнению депутата, жизнь москвичей может осложниться прежде всего перестраховкой со стороны силовиков, к примеру, при организации проезда правительственных кортежей по указанным в документе улицам, так как "порой ФСО работает за гранью степени безопасности и перекрывает улицы с двойной-тройной перестраховкой".

СБ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…