ФСО увеличивает список дорог, находящихся под ее особым контролем

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24 ноября 2011, 11:27 [ «Аргументы Недели» ]

Федеральная служба охраны (ФСО) увеличивает число московских улиц, которые находятся под ее особым контролем. В новом проекте "Перечня" упоминается 291 улица, тогда как в старом говорится о 224.



Если новая редакция "Перечня трасс (маршрутов) проезда, мест постоянного и временного пребывания объектов государственной охраны в городе Москве" будет утвержден, то в зону особого контроля ФСО попадут такие улицы и трассы как Олимпийский проспект, Малая Грузинская улица, улица 1905 года, Пресненский вал, улица Центральная в подмосковном Красногорске, Боровское шоссе, Староможайское шоссе, а также участки Киевского шоссе от МКАД до Внуково-1 и Внуково-2 и участки улиц, примыкающих к Ленинскому проспекту.



В настоящее время новый "Перечень" проходит согласование в правительстве Москвы, пишет газета "Московские новости".



Согласно постановлению № 866 правительства Москвы, данный список московских улиц является приложением к этому постановлению, которое регламентирует взаимодействие с ФСО городских ведомств и служб, отвечающих за перечисленные территории. Ремонт объектов городской инфраструктуры в указанных местах необходимо проводить в первую очередь, а все земляные работы, стройки, массовые мероприятия, мелкорозничная торговля и открытие предприятий общепита должны проходить предварительное согласование с ФСО.



Геннадий Гудков, зампредседателя комитета Госдумы по безопасности, комментируя расширение полномочий ФСО, отметил, что "страшны не сами полномочия, а их трактовка". По мнению депутата, жизнь москвичей может осложниться прежде всего перестраховкой со стороны силовиков, к примеру, при организации проезда правительственных кортежей по указанным в документе улицам, так как "порой ФСО работает за гранью степени безопасности и перекрывает улицы с двойной-тройной перестраховкой".