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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Собянин назначил Вадима Сокова заместителем главы Мосжилинспекции

, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на пост заместителя главы Государственной жилищной инспекции столицы (Мосжилинспекция) Вадима Сокова. С чиновником заключен служебный контракт на 5 лет.

Накануне градоначальник освободил от занимаемых должностей двух заместителей руководителя Мосжилинспекции - Александра Землянникова (он ушел в отставку по собственной инициативе) и Елену Соколову (уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию). До этого Сергей Собянин уже производил кадровые перестановки в руководстве Государственной жилищной инспекции города, передает РБК. Так были уволены первые заместители начальника ведомства Сергей Мамренко и Татьяна Дворнова.

ЕЛ

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