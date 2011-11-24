Собянин назначил Вадима Сокова заместителем главы Мосжилинспекции

//Общество

24 ноября 2011, 10:58 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил на пост заместителя главы Государственной жилищной инспекции столицы (Мосжилинспекция) Вадима Сокова. С чиновником заключен служебный контракт на 5 лет.



Накануне градоначальник освободил от занимаемых должностей двух заместителей руководителя Мосжилинспекции - Александра Землянникова (он ушел в отставку по собственной инициативе) и Елену Соколову (уволена по собственной инициативе в связи с выходом на пенсию). До этого Сергей Собянин уже производил кадровые перестановки в руководстве Государственной жилищной инспекции города, передает РБК. Так были уволены первые заместители начальника ведомства Сергей Мамренко и Татьяна Дворнова.