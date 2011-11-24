Мэр Москвы назначил Вадима Сокова заместителем начальника Мосжилинспекции

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24 ноября 2011, 10:25 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр Москвы Сергей Собянин назначил Вадима Сокова заместителем начальника государственной жилищной инспекции столицы сроком на пять лет, сообщили в четверг в городской администрации.



Ранее Собянин уволил заместителей руководителя Мосжилинспекции Татьяну Дворнову, Александра Землянникова, Елену Соколову и первого заместителя главы ведомства Сергея Мамренко. Также столичный градоначальник подписал распоряжения о назначении на должности заместителей начальника жилищной инспекции столицы Санджи Хоняева и Игоря Болотова.