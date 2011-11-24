Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" будут работать круглосуточно

, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" переходят на круглосуточный режим работы. Такое решение принял крупнейший продуктовый ритейлер России, Х5 Retail Group, куда входят эти магазины.

Решение о таком графике работы обусловлено тем, что компании необходимо выполнить план по выручке, которая в 2011 году снизилась с 40 до 35 процентов, пишет Коммерсант.

По данным издания, в октябре руководители филиалов X5 Retail получили предупреждение из столичного офиса, что магазины будут переведены на 24-часовой режим работы, если не будет выполнен месячный план продаж. Однако в X5 подчеркнули, что компания изменяет график работы подобным образом каждый год перед началом предновогодних продаж. А снижение выручки пояснили ухудшением макроэкономической ситуации в стране и сокращением потребления. К примеру, в третьем квартале 2011 года все крупнейшие российские ритейлеры отметили снижение покупательского потока: в магазинах "Карусель" и "Пятерочка" число покупателей снизилось на 4 процента. В четвертом квартале компания X5 ожидает роста продаж всего на 20 процентов.

СБ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…