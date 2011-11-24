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24 ноября 2011, 10:09 [ «Аргументы Недели» ]

Магазины "Пятерочка", "Перекресток" и "Карусель" переходят на круглосуточный режим работы. Такое решение принял крупнейший продуктовый ритейлер России, Х5 Retail Group, куда входят эти магазины.



Решение о таком графике работы обусловлено тем, что компании необходимо выполнить план по выручке, которая в 2011 году снизилась с 40 до 35 процентов, пишет Коммерсант.



По данным издания, в октябре руководители филиалов X5 Retail получили предупреждение из столичного офиса, что магазины будут переведены на 24-часовой режим работы, если не будет выполнен месячный план продаж. Однако в X5 подчеркнули, что компания изменяет график работы подобным образом каждый год перед началом предновогодних продаж. А снижение выручки пояснили ухудшением макроэкономической ситуации в стране и сокращением потребления. К примеру, в третьем квартале 2011 года все крупнейшие российские ритейлеры отметили снижение покупательского потока: в магазинах "Карусель" и "Пятерочка" число покупателей снизилось на 4 процента. В четвертом квартале компания X5 ожидает роста продаж всего на 20 процентов.