Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Продлен срок следствия по делу Магнитского

, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Следственном департаменте МВД РФ сообщили в четверг, что срок следствия по уголовному делу в отношении скончавшегося сотрудника британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен.

В Следственном департаменте пояснили, что "срок следствия по уголовному делу в отношении умершего обвиняемого Магнитского продлен, так как не завершены все необходимые мероприятия по установлению всего круга близких родственников, предусмотренных УПК РФ". В ведомстве подчеркнули, что "дело будет расследоваться до тех пор, пока все близкие родственники консультанта не дадут согласия о его прекращении".

Согласно российскому законодательству, к этой категории относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.

Напомним, 30 ноября 2009 года уголовное дело по обвинению Магнитского, который обвинялся в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, было прекращено в связи с его смертью. Однако затем расследование было возобновлено в соответствии с указанием Генпрокуратуры РФ, основываясь на решении Конституционного суда РФ.

СБ

//картина дня

Интервью

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Константин Бахарев: «России нужны люди, которым не всё равно»

Депутат Госдумы РФ Константин Бахарев рассказал корреспонденту «АН», почему керченский турнир по самбо «Кубок двух морей» занимает важное место в спортивном календаре и кто на самом деле поднимает и лечит нашу страну.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022 год предусматривает увеличение прожиточного минимума пенсионеров.

В Министерстве финансов заявили, что проект федерального бюджета на следующий год и плановый период с 2021 по 2022…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Короля делает свита, а певца – продюсер. Но бывают ситуации, когда даже в интервью яркий и эмоциональный продюсер интереснее певицы, которая на сцене секси-герл, а в…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

В Госдуме считают вполне конституционным предложение Минюста разрешить судебным приставам ломать двери в домах россиян. Депутат и автор закона о штрафах за незаконную…