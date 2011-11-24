Продлен срок следствия по делу Магнитского

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24 ноября 2011, 09:39 [ «Аргументы Недели» ]

В Следственном департаменте МВД РФ сообщили в четверг, что срок следствия по уголовному делу в отношении скончавшегося сотрудника британского фонда Hermitage Capital Сергея Магнитского продлен.



В Следственном департаменте пояснили, что "срок следствия по уголовному делу в отношении умершего обвиняемого Магнитского продлен, так как не завершены все необходимые мероприятия по установлению всего круга близких родственников, предусмотренных УПК РФ". В ведомстве подчеркнули, что "дело будет расследоваться до тех пор, пока все близкие родственники консультанта не дадут согласия о его прекращении".



Согласно российскому законодательству, к этой категории относятся супруги, родители, дети, родные братья и сестры, дедушка, бабушка, внуки.



Напомним, 30 ноября 2009 года уголовное дело по обвинению Магнитского, который обвинялся в пособничестве в уклонении от уплаты налогов, было прекращено в связи с его смертью. Однако затем расследование было возобновлено в соответствии с указанием Генпрокуратуры РФ, основываясь на решении Конституционного суда РФ.