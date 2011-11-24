Большая часть депутатов Госдумы не указали достоверные сведения о своих доходах

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24 ноября 2011, 09:14 [ «Аргументы Недели» ]

Согласно данным экспертизы Transparency International (TI), две трети кандидатов в депутаты Госдумы из числа действующих избранников представили недостоверные сведения о своих доходах.



В четверг о результатах экспертизы Transparency International пишет газета Ведомости. Замдиректора TI Иван Ниненко сообщил, что полностью данные обеих деклараций совпадают только у каждого третьего, или у 79 депутатов. А у 17 человек расхождения превышают 1 млн рублей, рекордсменом по числу и размерам несовпадений оказалась "Единая Россия", где 102 кандидата.



По словам замдиректора TI, рекордсменом по недостоверным данным оказался единоросс, совладелец "Эдельвейс групп" Айрат Хайруллин, который в мае задекларировал 212 млн рублей дохода, а в сентябре объявил, что заработал за год всего 70 млн рублей. Также не указал точные данные о своих доходах "эсер", основатель группы "Рольф" Сергей Петров, который в мае показал доход в 89 млн рублей, а уже в сентябре он сообщил только о 1,9 млн рублей, его коллега по партии, бизнесмен из Волгограда Олег Михеев также скрыл достоверные данные о своих доходах, они у него сократились на 35 млн рублей.



Кроме того, кандидат от "Единой России" Григорий Аникеев "забыл" упомянуть в своей декларации о недвижимости в Германии (лесные и сельскохозяйственные угодья, транспортные коммуникации), однако на сайте Госдумы такие данные были опубликованы в качестве дополнения к основной декларации. А у депутата от ЛДПР Андрея Лугового, которого Великобритания требует выдать по подозрению в убийстве Александра Литвиненко, "потерялся" жилой дом в 500 кв метров.



Большинство опрошенных депутатов уверяют, что ошибки произошли не по их вине, пишут Ведомости.