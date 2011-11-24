На территориях расширяемой Москвы «зависло» строительство более 5 млн кв м жилья

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24 ноября 2011, 08:19 [ «Аргументы Недели. Москва» ]

Строительство более 5 миллионов квадратных метров жилья оказалось под угрозой из-за планируемого расширения границ Москвы. Согласовать документы невозможно, пишет «Коммерсантъ».



Подмосковные власти уже отказываются подписывать документы, а московские пока не имеют права этого делать. Существующий жилой фонд «новой Москвы» оценивается всего в 12 млн кв метров. Под угрозой оказались проекты компаний «Масштаб», ПИК, «Абсолют», «Ташир».



Напомним, о расширении границ Москвы стало известно в июне 2011 года. В августе мэр города Сергей Собянин сообщил, что в состав столицы войдут 22 муниципальных образования, в частности Видное, Щербинка, Коммунарка, Троицк, Внуково и другие. Площадь Москвы увеличится на 160 тыс. га с нынешних 107 тыс. га.