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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Со станцией "Фобос-грунт" связались и получили телеметрическую информацию

, 07:35 [ «Аргументы Недели» ]

С российской межпланетной станцией "Фобос-Грунт" вновь связались, более того, даже получили телеметрическую информацию. Об этом сообщили со станции Европейского космического агентства (ЕКА) в Австралии.

Глава представительства Европейского космического агентства в России Рене Пишель сообщил: "Я могу подтвердить, что мы вышли на связь с аппаратом и получили от него данные. Скорее всего, в этих данных содержится телеметрическая информация, но она требует расшифровки". По его словам, в настоящее время данные, полученные станцией, переданы в НПО имени Лавочкина для анализа и расшифровки. Также специалисты Роскосмоса и ЕКА готовят программы дальнейших работ с межпланетной станцией.

"Утром, после расшифровки полученных данных, станет понятно, какие шаги предпринимать дальше", - цитирует Рене Пишель Интерфакс.

Напомним, запуск межпланетной станции "Фобос-Грунт" состоялся 9 ноября 2011 года на борту ракеты-носителя "Зенит-2SБ" с космодрома Байконур. Планировалось, что станция долетит до спутника Марса Фобос, опустится на него, соберет образцы, а затем отправится с ними на Землю для их исследования. Однако после отделения от ракеты-носителя "Зенит" на станции не включились двигатели, которые должны были вывести "Фобос-Грунт" на опорную орбиту. Станция вышла на низкую околоземную орбиту, с которой за счет двух включений маршевой двигательной установки должна была перейти на отлетную траекторию от Земли к Марсу. По неизвестным пока причинам система управления не выдала команду на первое включение установки, станция осталась на низкой околоземной орбите.

СБ

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