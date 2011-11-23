Видео полета третьего опытного образца современного истребителя Т-50 (ВИДЕО)

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23 ноября 2011, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

1tv.ru

В Комсомольске-на-Амуре накануне успешный полет совершил третий опытный образец современного истребителя Т-50. Самолёт, имеющий индекс Т-50-3, взлетел с заводского аэродрома КнаААПО им. Гагарина, входящего в холдинг «Сухой».

Полёт прошёл успешно, в полном соответствии с заданием. «Аргументы недели» сообщали, что пилотировал заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. На третьем и строящемся четвёртом самолёте Т-50-4 испытатели планируют отработать агрегаты и узлы предсерийных и серийных истребителей.