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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Видео полета третьего опытного образца современного истребителя Т-50 (ВИДЕО)

, 22:43 [ «Аргументы Недели» ]

1tv.ru
1tv.ru

В Комсомольске-на-Амуре накануне успешный полет совершил  третий опытный образец современного истребителя Т-50. Самолёт, имеющий индекс Т-50-3, взлетел с заводского аэродрома КнаААПО им. Гагарина, входящего в холдинг «Сухой».

Полёт прошёл успешно, в полном соответствии с заданием. «Аргументы недели» сообщали, что пилотировал заслуженный лётчик-испытатель, Герой России Сергей Богдан. На третьем и строящемся четвёртом самолёте Т-50-4 испытатели планируют отработать агрегаты и узлы предсерийных и серийных истребителей.

ИЧ

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