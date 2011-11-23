Ходорковский и Лебедев подали иск в Страсбургский суд

//Общество

23 ноября 2011, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокаты экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя "Менатепа" Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.



В своей жалобе они обращают внимание на нарушения, допущенные в ходе судебного разбирательства по второму уголовному делу в их отношении.



Адвокат Ходорковского Карина Москаленко сказала, что "жалоба подана от имени Ходорковского и Лебедева, ее только что зарегистрировали". Она уточнила, что основная тема жалобы – нарушение права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство.



По словам Москаленко, в четверг истекает шестимесячный срок с момента вынесения решения кассационной инстанцией, отведенный для подачи жалоб в ЕСПЧ. Поэтому было решено не дожидаться истечения этого срока и подавать жалобу в среду, которая является дополнением к жалобе, поданной в 2007 году в период следствия по второму уголовному делу в отношении Ходорковского-Лебедева после того, как из-за нарушений, допущенных в ходе следствия, стало понятно, что справедливое разбирательство по делу будет невозможно, пишет Газета.ру.







