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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Ходорковский и Лебедев подали иск в Страсбургский суд

, 22:21 [ «Аргументы Недели» ]

Адвокаты экс-главы компании ЮКОС Михаила Ходорковского и бывшего руководителя "Менатепа" Платона Лебедева подали жалобу в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) в Страсбурге.

В своей жалобе они обращают внимание на нарушения, допущенные в ходе судебного разбирательства по второму уголовному делу в их отношении.

Адвокат Ходорковского Карина Москаленко сказала, что "жалоба подана от имени Ходорковского и Лебедева, ее только что зарегистрировали". Она уточнила, что основная тема жалобы – нарушение права Ходорковского и Лебедева на справедливое судебное разбирательство.

По словам Москаленко, в четверг истекает шестимесячный срок с момента вынесения решения кассационной инстанцией, отведенный для подачи жалоб в ЕСПЧ. Поэтому было решено не дожидаться истечения этого срока и подавать жалобу в среду, которая является дополнением к жалобе, поданной в 2007 году в период следствия по второму уголовному делу в отношении Ходорковского-Лебедева после того, как из-за нарушений, допущенных в ходе следствия, стало понятно, что справедливое разбирательство по делу будет невозможно, пишет Газета.ру.

Страсбургский суд, ЕСПЧ

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