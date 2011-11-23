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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Предвыборные ролики "Справедливой России" и ЛДПР сняты с эфира

, 21:14 [ «Аргументы Недели» ]

С эфира ГТРК снимаются предвыборные ролики "Справедливой России" и ЛДПР. ЦИК в своем письме указал на возможные признаки культа насилия в роликах и предвыборную агитацию против других партий.

В пресс-службе компании сообщили, что "подобные письменные обращения ВГТРК не может расценивать иначе, как прямое указание на недопустимость демонстрации указанных роликов в эфире. О позиции ЦИК уведомляются также все филиалы ВГТРК в регионах. В частности, в письме, подписанном главой ЦИК Владимиром Чуровым, говорится, что ролик "Справедливой России" под условным названием "Пора сваливать" "может быть оценен как носящий признаки культа насилия" и в соответствии с требованием закона направлен на экспертизу".

В письме ЦИК также дал оценку ролику "Справедливой России" под условным названием "Дед": комиссия полагает, что в нем "содержатся признаки проведения предвыборной агитации против других политических партий, выдвинувших федеральные списки кандидатов", что, по мнению ЦИК, стало нарушением пунктов 2 и 4 части 52 статьи 62 закона о выборах депутатов Госдумы. ЦИК прямо считает, что распространение ролика "Дед" не будет соответствовать закону, передает РИА Новости.

СБ

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