Обновлен состав Военно-промышленной комиссии при правительстве РФ

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23 ноября 2011, 20:21 [ «Аргументы Недели» ]

Премьер-министр России Владимир Путин обновил состав Военно-промышленной комиссии при российском правительстве, об этом говорится в распоряжении, опубликованном в среду на сайте кабмина РФ.



Согласно документу, в комиссию включены глава управления спецпрограмм президента (ГУСП) Дмитрий Рыжков, первый замдиректора Рособоронзаказа Людмила Воробьева и директор Федеральной службы по техническому и экспортному контролю (ФСТЭК) Владимир Селин.



Также сообщается, что из состава комиссии исключены бывший директор ФСТЭК, а ныне советник президента России Сергей Григоров, а также бывший глава ГУСП Александр Царенко.