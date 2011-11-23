Летчик Садовничий: В Таджикистане просили не обращаться за помощью к властям

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23 ноября 2011, 19:25 [ «Аргументы Недели» ]

Российский летчик авиакомпании "Rolkan" Владимир Садовничий, отпущенный в Таджикистане на свободу заявил, что таджикские спецслужбы уговаривали их не обращаться к российским властям и дипломатам за помощью.



Летчик сказал в интервью газете Известия, что "офицеры таджикской госбезопасности объясняли нам, что в наших же интересах не обращаться к представителям российских властей. Они говорили: "Ребята, все нормально. Только сами не поднимайте шум, а то мы будем действовать по официальной процедуре, а это может затянуться надолго".



Кроме того, Владимир Садовничий также подчеркнул, что представители таджикских спецслужб уверяли летчиков, что к ним лично они претензий не имеют.