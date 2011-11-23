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Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Ответ России не следует воспринимать как начало новой гонки вооружений - Рогозин

, 18:13 [ «Аргументы Недели» ]

Постоянный представитель РФ при НАТО Дмитрий Рогозин после заявления Дмитрия Медведева по развертыванию ЕвроПРО сказал, что ответ России не следует воспринимать как начало новой гонки вооружений.

"Наши ответы являются асимметричными и экономичными и не потребуют дополнительных расходов", - цитирует постпреда ИНтерфакс. Дмитрий Рогозин подчеркнул далее, что Россия продолжит консультации с НАТО и США по вопросу ПРО, пока не будет пройдена точка невозвращения - то есть размещение элементов ПРО в Европе, откуда будет происходить контроль за ядерным стратегическим вооружением РФ.

Кроме того, Дмитрий Рогозин назвал фантазиями появившиеся сообщения о том, что оперативно-тактические ракетные комплексы "Искандер" могут быть размещены в Белоруссии в ответ на развертывание американской ПРО в Европе. "Давайте не будем фантазировать. Исходите из набора тех мер, которые были озвучены сегодня президентом РФ Дмитрием Медведевым", - сказал постпред.

СБ

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