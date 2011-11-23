Защита Тимошенко не доверяет результатам тайного обследования экс-премьера

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23 ноября 2011, 17:56 [ «Аргументы Недели. Украина» ]

Защита Юлии Тимошенко заявила, что не доверяет результатам тайного обследования экс-премьера Украины и выставленному диагнозу, так как они не знают, какие именно манипуляции с ней там проводили.



Руководитель группы защиты Юлии Тимошенко, народный депутат Украины (фракция "БЮТ-Батькивщина") Сергей Власенко на брифинге у здания следственного изолятора в Киеве заявил: "Насколько нам стало известно из официального сообщения министерства здравоохранения, сегодня утром Юлию Владимировну под покровом ночи, не сообщив никому - ни защите, ни родственникам, вывезли в неизвестную больницу... не в ту больницу, в которую она хотела..., были проведены с ней какие-то медицинские манипуляции, о которых мы ничего не знаем".



Он подчеркнул, что защита не может доверять результатам этого обследования и установленному неконкретному диагнозу, "что делали с ней - мы не знаем, какие результаты - не знаем", - цитирует Сергея Власенко Интерфакс.



По его словам, для того, чтобы определить причину появления кровоподтеков на теле экс-премьера, необходимо было взять анализ крови, "этого сделано сегодня, насколько мне известно, не было" - сказал Сергей Власенко.



Ранее министр здравоохранения Украины Александр Анищенко заявил, что Юлия Тимошенко 23 ноября прошла медицинское обследование в одном из медицинских учреждений Киева. Однако министр отказался комментировать состояние здоровья Юлии Тимошенко и назвать учреждение, в котором проводилось ее обследование.