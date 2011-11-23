В Москве почти все дороги приведены в порядок - Собянин

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23 ноября 2011, 17:22 [ «Аргументы Недели» ]

Мэр столицы Сергей Собянин на пятом международном форуме-выставке "Транспорт России" заявил, что в Москве почти все дороги приведены в порядок.



Выступая на форуме, столичный мэр отметил, что в последние годы качество столичных дорог оставляло желать лучшего, поэтому объем ремонта дорог был увеличен более чем в 2,5 раза, вследствие чего за год в Москве отремонтировано 24,5 млн кв. метров дорог, и в дальнейшем их состояние будут поддерживать на должном уровне.



Кроме того, столичный градоначальник рассказал, что на решение вопросов в сфере транспорта Москва в течение 5 лет потратит более 1,6 трлн рублей. "Для Москвы вопросы экологичности и безопасности транспорта являются доминирующими среди всех субъектов, потому что такой плотности транспортных сетей, такой насыщенности транспорта нет ни в одном другом городе нашей страны", - цитирует Собянина РБК.ру.



По словам столичного мэра, за последние 5 лет количество легковых автомобилей в столице выросло почти вдвое, при этом, количество дорог, коммуникаций, общественного транспорта не удвоилось. "Это создает колоссальные проблемы, которые требуют своего решения, поэтому в Москве принято решение об увеличении в 3 раза расходов на развитие транспортной системы", а вышеуказанная программа охватит всю сферу - от строительства дорог до экологичности, безопасности и развития общественного транспорта, отметил Сергей Собянин.