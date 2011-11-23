Российский президент предлагает увольнять чиновников за недостоверные декларации

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23 ноября 2011, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Вести.ру

Президент России Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры предлагает увольнять чиновников за предоставление недостоверных сведений при подаче декларации о доходах и имуществе.



В среду на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры РФ, следователями МВД и Следственного комитета РФ российский президент сказал: "Не обязательно сажать в тюрьму, можно увольнять за то, что, допустим, человек не предоставил достоверные данные", - цитируют президента Вести.ру.



Дмитрий Медведев напомнил: "Я несколько генералов за это уволил. Если люди будут понимать, что лучше продекларировать, чем что-то прятать, то и они вести будут себя правомерно".



Глава государства отметил, что для России эта проблема (коррупции и сокрытия незаконных доходов) едва ли разрешима в течение двух-трех месяцев или даже двух-трех лет, "мы не Сингапур все-таки, мы это понимаем, но, тем не менее, я не считаю, что это недостижимо".