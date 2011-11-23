Все новости >>

Аргументы Недели. 37(681) от 25.09.19 Скачать номер

//Общество

Российский президент предлагает увольнять чиновников за недостоверные декларации

, 16:56 [ «Аргументы Недели» ]

фото с сайта Вести.ру
фото с сайта Вести.ру

Президент России Дмитрий Медведев на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры предлагает увольнять чиновников за предоставление недостоверных сведений при подаче декларации о доходах и имуществе.

В среду на встрече с сотрудниками Генпрокуратуры РФ, следователями МВД и Следственного комитета РФ российский президент сказал: "Не обязательно сажать в тюрьму, можно увольнять за то, что, допустим, человек не предоставил достоверные данные", - цитируют президента Вести.ру.

Дмитрий Медведев напомнил: "Я несколько генералов за это уволил. Если люди будут понимать, что лучше продекларировать, чем что-то прятать, то и они вести будут себя правомерно".

Глава государства отметил, что для России эта проблема (коррупции и сокрытия незаконных доходов) едва ли разрешима в течение двух-трех месяцев или даже двух-трех лет, "мы не Сингапур все-таки, мы это понимаем, но, тем не менее, я не считаю, что это недостижимо".

СБ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан