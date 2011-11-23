Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Общество

Чиновник в Москве выполняет задачу: обеспечить "Единой России" 58% на выборах

, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

sgora.ru
sgora.ru

Глава управы московского района "Соколиная гора" Александр Аксенов потребовал у руководителей предприятий собрать у подчиненных открепительные удостоверения и передать их чиновникам.

С соответствующими требованиями чиновник обратился к руководителям московских предприятий района "Соколиная гора" на прошлой неделе. Запись его выступления оказалась в распоряжении издания Газета.ру. Аксенов говорит, что перед ним поставлена задача обеспечить "Единой России" 58% на  выборах в Государственную думу.

Согласно закрытому опросу фонда "Общественное мнение", на который ссылается интерет-издание, рейтинг "Единой России" в Москве составляет 29%.  Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут в России 4 декабря.

"АН" сообщали, что сити-менеджер  Ижевска Денис Агашин на встрече с ветеранскими организациями города заявил, что без голосования за "Единую россию"  региону денежные средства не дадут. "Потому что сегодня, начиная с самого верха, с федерации, распределение денег и всех ресурсов - все идет именно так", - пояснил глава ижевской администрации Агашин.

ИЧ

//картина дня

В мире

Как сейчас живут в Сирии

Как сейчас живут в Сирии

Война в Сирии закончена. Об этом Кремль объявил официально. Любят ли там русских и как Сирия возвращается к тихой жизни, посмотрел корреспондент АН. В переводе с арабского садык — это друг. В Сирии теперь это еще и синоним слова «русский». Особенно, если речь идет о глубинке.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу высказался специальный представитель американского дипломатического ведомства Курт Волкер.

В Государственном департаменте Соединенных Штатов рассказали, как Украина сможет «вернуть» Крым. По данному вопросу…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

Роман Надежды Дягилевой «Дневник на двоих» обрел большую популярность. Книга, рассказывающая об отношениях глазами и мужчины, и женщины, для многих…

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан