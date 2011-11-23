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23 ноября 2011, 15:33 [ «Аргументы Недели» ]

sgora.ru

Глава управы московского района "Соколиная гора" Александр Аксенов потребовал у руководителей предприятий собрать у подчиненных открепительные удостоверения и передать их чиновникам.

С соответствующими требованиями чиновник обратился к руководителям московских предприятий района "Соколиная гора" на прошлой неделе. Запись его выступления оказалась в распоряжении издания Газета.ру. Аксенов говорит, что перед ним поставлена задача обеспечить "Единой России" 58% на выборах в Государственную думу.

Согласно закрытому опросу фонда "Общественное мнение", на который ссылается интерет-издание, рейтинг "Единой России" в Москве составляет 29%. Напомним, выборы в Госдуму РФ пройдут в России 4 декабря.

"АН" сообщали, что сити-менеджер Ижевска Денис Агашин на встрече с ветеранскими организациями города заявил, что без голосования за "Единую россию" региону денежные средства не дадут. "Потому что сегодня, начиная с самого верха, с федерации, распределение денег и всех ресурсов - все идет именно так", - пояснил глава ижевской администрации Агашин.